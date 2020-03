In Tschechien ist erstmals auch eine Krankenschwester an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Sie hatte in einem Prager Krankenhaus gearbeitet, in dessen geriatrischer Abteilung sich insgesamt 25 Patienten und zwei Krankenschwestern mit dem Coronavirus angesteckt hatten.

Am Sonntagabend lag die Gesamtzahl der Infizierten in Tschechien bei über 2800. Am Sonntag kamen 160 neue Fälle hinzu, das war der geringste Zuwachs seit sechs Tagen.