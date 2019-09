In Tschechin kam das erste Kind aus transplantierter Gebärmutter zur Welt. Das Baby ist am 29. August in der Uni-Klinik in Prag-Motol geboren. Der Mutter des Kindes wurde 2017 die Gebärmutter transplantiert.

Die Mutter sowie der Junge seien etwa zwei Wochen nach der Geburt in Ordnung, teilten die Vertreter der Klinik am Dienstag mit.