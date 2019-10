Im Riesengebirge hat sich der kommende Winter angekündigt. In den dortigen Gipfellagen fiel am Donnerstag der erste Schnee. Auf der Schneekoppe, Tschechiens höchstem Berg, sank das Thermometer am Nachmittag auf minus zwei Grad Celsius.

Im vergangenen Jahr war der erste Schnee etwas früher gefallen, und zwar am 24. September.