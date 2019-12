Erster Reaktorblock im AKW Temelín wieder am Netz

Der erste Reaktorblock im AKW Temelín wird wieder angefahren. Noch an diesem Montag solle Temelín wieder auf voller Kraft laufen, sagte ein Sprecher des Akw.

Wegen planmäßigen Arbeiten an einer Hochspannungsleitung wurde der erste Block am Freitag abgeschaltet, der zweite Block blieb in Betrieb. Der tschechische Stromnetzbetreiber ČEPS hat eine 143 Kilometer lange Hochspannungsleitung ausbessert, die durch Blitzschlag beschädigt worden war.

Das Kernkraftwerk Temelín ist der der größte Stromproduzent hierzulande. Im vergangenen Jahr hat das südböhmische AKW 15,66 Terrawattstunden Strom geliefert.