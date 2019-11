Der erste Reaktorblock im Akw Temelín ist am Montagabend wieder ans Netz gegangen. Dies teilte ein Sprecher des Meilers am Dienstag mit. Der Reaktor musste am Sonntag wegen Vibrationen an einer Turbine abgeschaltet werden.

Die Ursache dafür sei höchstwahrscheinlich das kühle Wetter gewesen, informierte der Sprecher. Am Montag haben Experten den Reaktorblock überprüft. Die Turbine sei nicht beschädigt worden, hieß es.