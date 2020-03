Erste Smartwings-Maschine zu Hilfsgüterflug nach China gestartet

Die tschechische Flugzeuggesellschaft Smartwings beteiligt sich an den Transportflügen zur Beschaffung von medizinischem Material im Kampf gegen die Corona-Krise. Die erste Maschine ist dazu am Donnerstag von Prag aus in Richtung China gestartet. Insgesamt werden sieben Flugzeuge von Smartwings in zwei chinesische Städte fliegen, informierte Wirtschafts- und Verkehrsminister Karel Havlíček (parteilos). Schutzmittel gegen die Virus-Ausbreitung werden noch weitere Flugzeuge nach Tschechien bringen. Ab Freitag wird eine größere Ladung mit einigen Millionen Mund- und Atemschutzmasken und mehreren hundert Tonnen medizinischen Materials in Prag erwartet.

Wie der Sprecher von Smartwings mitteilte, werden die Flugzeuge der Gesellschaft allmählich fliegen, viermal nach Changsha und dreimal nach Schanghai.