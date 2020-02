Erste Prager Comic-Con mit guter Bilanz

Rund 23.000 Menschen haben am vergangenen Wochenende die erste Prager Comic-Con besucht. Die Kapazitäten seien praktisch ausverkauft gewesen, so eine Sprecherin der Comic- und Popkulturmesse gegenüber der Pressagentur ČTK am Montag. Man bewerte die Veranstaltung deshalb als großen Erfolg. Die Veranstalter planen deshalb eine Neuauflage im kommenden Jahr.

Besondere Besuchermagneten waren die Treffen mit den Stars der Szene. Unter anderem trat Hellboy-Darsteller Ron Perlman im Prager O2-Universum auf.