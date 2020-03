Erste drei Covid-19-Patienten geheilt

Die ersten drei Patienten in Tschechien haben Covid-19 überwunden. Die erfolgreiche Behandlung der Lungenkrankheit meldete das Krankenhaus in Ústí nad Labem / Aussig am Montag. Es handelte sich dabei um zwei Männer und eine Frau aus der Region. Die Information bestätigte zudem das Gesundheitsamt des Kreises Nordböhmen.

Premier Andrej Babiš (Partei Ano) bezeichnete die Heilung der drei Betroffenen via Twitter als großen Erfolg und Zeichen der Hoffnung. Bisher wurden in Tschechien 298 Cornavirus-Infektionen nachgewiesen.