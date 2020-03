Erste Coronavirus-Übertragung innerhalb Tschechiens

Erstmals ist das neuartige Coronavirus in Tschechien direkt von einem Menschen zu einem anderen übertragen worden. Eine Mutter habe sich bei ihrem Sohn angesteckt, der zuvor in Italien Ski fahren gewesen sei und in einem Prager Krankenhaus liege, teilte das Gesundheitsamt in Ústí nad Labem / Aussig an der Elbe mit.

Insgesamt gibt es in Tschechien weiter zwölf bestätigte Erkrankungen am Coronavirus. Die Fälle werden im Prager Krankenhaus Na Bulovce behandelt sowie in der Masaryk-Klinik in Ústí nad Labem.