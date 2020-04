Der Prager Marathon wird am 11. Oktober ausgetragen. Die Organisatoren gaben den neuen Termin am Mittwoch bekannt. Die Veranstaltung mit regelmäßig über 10.000 Läufern sollte eigentlich am 3. Mai stattfinden, wurde aber wegen der Coronavirus-Epidemie abgesagt.

Der Marathon in Prag ist auch bei Profis und Breitensportlern aus dem Ausland beliebt. Er gehört zur Serie Run|Czech.