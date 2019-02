Erneut verdächtigtes Rindfleisch aus Polen

Nach Angaben tschechischer Lebensmittelinspekteure wurden weitere 1164 Kilogramm Rindfleisch aus Polen nach Tschechien importiert, bei dem der Verdacht besteht, dass es mit Salmonellen verunreinigt ist. Das Fleisch ist ein Teil derselben Charge und stammt aus demselben Mastbetrieb in Masowien wie das Fleisch, bei dem in der vergangenen Woche die Salmonellen nachgewiesen wurden, wie der Leiter der Staatlichen Veterinärverwaltung Zbyněk Semerád am Montag mitteilte.

Die Lebensmittelinspekteure haben bereits bei der überwiegenden Mehrheit bestimmt, wohin das Fleisch geliefert wurde. Bei 50 Kilogramm wird noch nach dem Absatzort gesucht.