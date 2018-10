Erneut tschechischer Soldat in Afghanistan ums Leben gekommen

Am Montag ist ein tschechischer Ausbilder von einem afghanischen Soldaten erschossen worden. Dies bestätigte das Verteidigungsministerium am Dienstag. Weitere zwei Soldaten wurden bei dem Angriff verletzt. Es habe sich um Beschuss durch Freunde gehandelt, so Verteidigungsminister Lubomír Metnar.

Der Vorfall ereignete sich am Stützpunkt Shindand in der Provinz Herat. Dies teilte die Tschechische Armee mit. Die beiden verletzten Soldaten wurden ins Militärkrankenhaus auf dem Luftwaffenstützpunkt Bagram eingeliefert. Verteidigungsminister Lubomír Metnar (parteilos) hat der Familie des gefallenen Soldaten sein tiefstes Beileid ausgesprochen.

Vorige Woche wurden in Afghanistan fünf tschechische Soldaten verletzt, einer von ihnen schwer. Zum letzten tödlichen Zwischenfall kam es im August, dabei fielen drei Offiziere einem Selbstmordattentat zum Opfer. In Afghanistan sind momentan rund 350 tschechische Soldaten stationiert, neben Bagram und Kabul auch in den Provinzen Herat und Logar. Dort helfen sie mit der Ausbildung afghanischer Streitkräfte.