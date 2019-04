Erneut polnisches Hühnerfleisch mit Salmonellen in Tschechien entdeckt

Veterinärmediziner haben in Tschechien weitere vier Tonnen Salmonellen-belastetes Fleisch aus Polen entdeckt. Es handle sich um zwei Lieferungen Hühnerfleisch, sagte ein Sprecher des staatlichen Veterinäramtes. Die erste Lieferung sei bereits konsumiert worden, die andere lagere wohl noch in den Tiefkühlfächern der Händler oder Endverbraucher, hieß es weiter.

In den vergangenen Wochen ist in Tschechien wiederholt polnisches Fleisch mit Salmonellen gefunden worden. Aus diesem Grund und wegen der Gammelfleisch-Berichte aus einem Schlachthof in Masowien hatte Prag mehrere Wochen lang alle Fleischeinfuhren aus dem Nachbarland kontrollieren lassen. Anfang April sicherte Warschau jedoch zu, die eigenen Lebensmittelkontrollen zu verbessern.