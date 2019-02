Auch am Montag sind in Tschechien zahlreiche Temperaturrekorde geknackt worden. Am wärmsten war es in Hejnice / Haindorf in Nordböhmen, dort stieg das Quecksilber auf 16,8 Grad Celsius.

Insgesamt wurden an 79 Messstellen neue Höchstwerte für den 18. Februar registriert. Die Meteorologen verglichen die Temperaturmessungen an insgesamt 151 Wetterstationen, die seit mindestens 30 Jahren in Betrieb sind.