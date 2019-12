Erinnerungstreffen zum 30. Jahrestag des Falls des Eisernen Vorhangs

Am 23. Dezember 1989 fiel der Eiserne Vorhang an der tschechisch- bayerischen Grenze. Die damaligen Außenminister Jiří Dienstbier und Hans Dietrich Genscher durchschnitten den Stacheldrahtzaun. Die Grenzgemeinden Rozvadov und Waidhaus Jubiläum an diesem Montag gemeinsam das Jubiläum.

Unter den Ehrengästen sind unter anderem der tschechische Außenminister Tomáš Petříček, Bayerns Finanz- und Heimatminister Albert Füracker, Senator Jiří Dienstbier junior als Sohn des damaligen tschechischen Außenministers sowie der Rozvadover Gemeinderat Jindřich Červený, der 1989 Bürgermeister war.