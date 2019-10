Eric Clapton gibt Ende Mai 2020 Konzert in Prag

Der britische Musiker Eric Clapton gastiert am 29. Mai 2020 in der Prager O2-Arena. Mit diesem Auftritt startet der Gitarrist und Sänger zugleich eine einmonatige Europa-Tournee. In die tschechische Hauptstadt kehrt er erstmals nach sieben Jahren zurück. Danach gibt er weitere 14 Konzerte, seine Tournee beendet er Ende Juni in Moskau.

Bei der Tournee wird Clapton begleitet von seinen langjährigen Mitstreitern Nathan East (Bassgitarre), Paul Carrack (Keyboard), Chris Stainton (Keyboard), Doyle Bramhall II (Gitarre) und den Sängerinnen Sharon White und Katie Kissoon. Der 74-jährige Musiker wurde in seiner Karriere schon 18 Mal mit einem Grammy ausgezeichnet. Clapton ist Mitglied der Hall of Fame des Rock ’n’ Roll und zählt zu den Top Five der weltbesten Gitarristen aller Zeiten.