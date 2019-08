Erhebung: Mehr Schüler, aber weniger Lehrer im neuen Schuljahr

In acht Tagen beginnt in Tschechien das neue Schuljahr. Trotz eines leichten Rückgangs an Erstklässlern im Vergleich zum Vorjahr werden 17.500 Schülerinnen und Schüler mehr den Unterricht der Grund- und Mittelschulen besuchen, als es zum Ende des alten Schuljahres im Juni der Fall war. Insgesamt rechnet man im neuen Schuljahr mit 953.500 Kindern an den Grundschulen und 409.000 Schülern an den zum Abitur führenden Mittelschulen. Das geht aus der Einschätzung des Bildungsministeriums hervor, sagte die Sprecherin des Ressorts der Nachrichtenagentur ČTK.

Demgegenüber wird es einer jüngst vom Ministerium durchgeführten Erhebung zufolge im neuen Unterrichtsjahr einen Mangel an Lehrern geben. Nach den Ergebnissen der Untersuchung könnten zu Schuljahresbeginn im September bis zu 6000 Pädagogen an den Grund- und Mittelschulen fehlen, konstatiert das Ministerium.