Ergebnisse der Studie zur kollektiven Immunität für Anfang Mai erwartet

Die Ergebnisse einer Studie der kollektiven Immunität sollten laut Gesundheitsminister Adam Vojtěch (parteilos) bis Anfang Mai vorliegen. Dazu werden bis zu 27.000 Menschen getestet, und das an mehreren Orten mit einer unterschiedlichen Quote einer Covid-19-Ansteckung. Wird bei dieser Studie ein geringer Anteil der Infizierten in der Bevölkerung festgestellt, ist hierzulande mit einem weiteren Anstieg der Coronavirus-Fälle in den kommenden Wochen und Monaten zu rechnen, sagte der Minister am Dienstagmorgen auf einer Pressekonferenz in Prag.

Es gäbe eine Gruppe von Menschen, die nicht in der Statistik der positiven Covid-19-Fälle erfasst seien, aber die Krankheit bereits durchlaufen haben. Sie wissen nichts darüber, weil sie keine Symptome hatten oder keine haben. Die Studie solle nun eine Antwort darauf geben, wie hoch der Anteil dieser Gruppe in der Bevölkerung ist, erläuterte Vojtěch das Prinzip der Untersuchung. Eine solche Untersuchung schon zu Beginn der Epidemie im Land zu machen, wäre sinnlos gewesen. Mit diesen Worten reagierte der Direktor des Instituts für Gesundheitsinformationen und Statistik (ÚZIS), Ladislav Dušek, auf die kritische Frage eines Journalisten.