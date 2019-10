Ereignisse 1968: Kommunisten wollen Grospič-Aussagen bewerten

Die Kommunisten wollen parteiintern beraten, ob die jüngsten Aussagen des Abgeordneten Stanislav Grospič zur Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 angemessen gewesen seien. Dies bestätigte Parteichef Vojtěch Filip am Sonntag in einer Talkshow des Tschechischen Fernsehens. Grospič hatte in dieser Woche gesagt, dass der Einmarsch der Warschauer Pakt Staaten 1968 keine Invasion gewesen sei und die Toten durch die Intervention meist durch Verkehrsunfälle ums Leben gekommen waren.

Das Abgeordnetenhaus hatte den 21. August, also das Datum des Einmarschs 1968, zum Gedenktag erklärt. Die Kommunisten stimmten bis auf eine Stimme gegen den Vorstoß.