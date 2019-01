Erbprinz von Liechtenstein: Klage eher Notlösung

Man hätte mit Tschechien lieber über das enteignete Eigentum des Fürstentums verhandelt, sah sich am Ende jedoch zur Klage gezwungen. Dies sagte Erbprinz Alois von Liechtenstein in einem Gespräch gegenüber der Pressagentur CTK am Donnerstag. Eine Lösung von Fragen aus der Vergangenheit sei im Interesse beider Länder, so das amtierende Staatsoberhaupt des kleinen Alpenstaates.

Das Fürstenhaus Liechtenstein war nach 1945 auf Grundlage der sogenannten Beneš-Dekrete enteignet worden. Die Fürstenfamilie und der tschechische Staat streiten bereits in zwei Fällen vor Gericht über Grundstücke. Hauptfrage ist dabei, ob Fürst Franz Josef II. von und zu Liechtenstein in den 1930er Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen hatte. Ende vergangenen Jahres reichte die Stiftung des Hauses Liechtenstein eine weitere Klage ein.