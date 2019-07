In den kommenden zwei Semestern könnten rund 8000 tschechische Studenten einen Erasmus-Austausch verwirklichen. Dies teilten die zuständigen Stellen hierzulande am Montag mit. Dies wäre das höchste Interesse an einem Auslandsaufenthalt in den vergangenen Jahren, heißt es.

Insgesamt haben in den vergangenen 20 Jahren rund 100.000 tschechische Hochschüler ein Erasmus-Stipendium in Anspruch genommen. Die beliebtesten Zielländer sind dabei Deutschland, Spanien und das Vereinigte Königreich.