Equal Pay Day verweist auf Entgeltunterschied zwischen Männern und Frauen

Der sogenannte Equal Pay Day fällt in diesem Jahr in Tschechien auf den 17. März. Mit dem Tag wird der geschlechtsspezifische Entgeltunterschied zwischen Männern und Frauen symbolisch markiert, der in Tschechien laut dem Statistikamt aktuell bei 20 Prozent liegt. „Bis zu diesem Datum müssen Frauen arbeiten, um das durchschnittliche Jahresgehalt der Männer im Jahr 2018 zu erreichen“, führte dazu die Sprecherin von Business and Professional Women (BPW), Marie Petrovová, an. Den größten Gehaltsunterschied gibt es ihr zufolge bei Männern und Frauen mit einer Hochschulausbildung, und zwar 27,8 Prozent.