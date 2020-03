Epidemiologe: Tschechische Schulen mindestens für einen Monat geschlossen

Die tschechischen Schulen bleiben wahrscheinlich mindestens einen Monat lang geschlossen. Dies ergebe sich aus dem derzeitigen Verlauf der Corona-Epidemie in Europa, sagte der tschechische Chef-Epidemiologe Roman Prymula dem Nachrichtenportal idnes.cz.

Seit Mittwoch ist der Unterricht an Grund- und weiterführenden Schulen sowie an Hochschulen in Tschechien verboten. Viele Bildungseinrichtungen versuchen, alternativen Unterricht zu organisieren, zum Beispiel online oder per Video-Konferenz.