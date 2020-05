Epidemiologe Prymula wird Regierungsbeauftragter für medizinische Forschung

Die Regierung in Prag hat den Staatssekretär im Gesundheitsministerium, Roman Prymula, einmütig zum Regierungsbeauftragten für Wissenschaft und Forschung im Gesundheitswesen berufen. Das gab Gesundheitsminister Adam Vojtěch (parteilos) nach der Kabinettssitzung am Montag bekannt. Nach Aussage von Vojtěch handle es sich um einen rein wissenschaftlichen Posten, dessen Kompetenzen sich nicht mit dem Gesundheitswesen überschneiden. Prymula werde daher Ende Mai aus seinem Ressort ausscheiden.

In einem Gespräch für den Tschechischen Rundfunk bestätigte Roman Prymula am Montag, dass er ab dem 1. Juni mit einem Wechsel unter das Dach des Regierungsamtes rechne. Nur noch in dieser Woche sei er der Leiter des Projektes der Smarten Quarantäne, ab Juni werde dem Leiter des zentralen Gesundheitsamtes die Verantwortung über dieses Projekt übertragen, informierte Prymula.