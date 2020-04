Epidemiologe Prymula: Keine Lockerungen bei 400 Corona-Neuerkrankungen am Tag

Sollte die Zahl der Corona-Neuerkrankungen am Tag auf Werte um 400 steigen, werde die Regierung die Lockerungen der Maßnahmen stoppen. Dies sagte der Epidemiologe Roman Prymula am Sonntag in einer Talkshow des öffentlich-rechtlichen Tschechischen Fernsehen. Eventuell müssten dann sogar einige Beschränkungen erneuert werden, so der Staatssekretär im Gesundheitsministerium.

In dieser Woche schwankte die Zahl der Neuinfektionen in Tschechien zwischen 163 am Freitag und 295 am Mittwoch. An den Osterfeiertagen vermeldete die Polizei vermehrt Verstöße gegen die restriktiven Auflagen in Tschechien, das heißt gegen die Kontakt- und Ausgehbeschränkungen sowie gegen die Mundschutzpflicht, die auch im Freien gilt.