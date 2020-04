Epidemiologe: Mundschutz und Mindestabstand auf jeden Fall bis Ende Juni

In Tschechien werde noch mindestens bis Ende Juni vorgeschrieben bleiben, in der Öffentlichkeit einen Mundschutz zu tragen, Desinfektionsmittel nutzen und einen Mindestabstand von zwei Metern zueinander zu halten. Dies sagte der Epidemiologe und Staatssekretär im Gesundheitsminister Roman Prymula am Freitag im öffentlich-rechtlichen Tschechischen Fernsehen. Allerdings könnte im Sommer zumindest die Mundschutzpflicht im Freien gelockert werden, so Prymula.

Laut dem Mediziner erlauben die drei Grundregeln, die Wirtschaft in Tschechien nun schrittweise wieder hochzufahren. Am Donnerstag hat die Regierung beschlossen, den Ausstieg aus den Corona-Beschränkungen zu beschleunigen. So dürfen ab Montag auch schon Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 2500 Quadratmetern wieder öffnen.