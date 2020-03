EP-Vorsitzender will beleidigende Aussagen von Babiš mit EU-Spitzen besprechen

Der Vorsitzende des Europa-Parlaments, David Sassoli, will sich wegen der beleidigenden Aussagen von Tschechiens Premier Andrej Babiš (Partei Ano) an EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel wenden. Das teilte Sassolis Sprecherin der Nachrichtenagentur ČTK am Freitag mit. Der Parlamentspräsident reagiert damit auf eine Beschwerde der Vorsitzenden des Haushaltskontrollausschusses im Europäischen Parlament, Monika Hohlmeier (EVP).

Hohlmeier und eine Delegation des Ausschusses haben vor einer Woche Prag besucht, um sich ein Bild über den Interessenskonflikt von Babiš wegen dessen Firmen zu machen. Der tschechische Premier weigerte sich, Hohlmeier zu empfangen und beschimpfte mehrere Mitglieder der Delegation. Babiš bezeichnete Hohlmeier als „verwirrt“ und zwei tschechische Europaabgeordnete als „Landesverräter“.