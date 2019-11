E.ON plant in Tschechien Ausbau von Ladestationen für Elektroautos

Bis zum Jahr 2022 will der deutsche Energieanbieter E.ON in Tschechien 175 weitere Ladestationen für Elektroautos bauen. Dies bestätigte ein Sprecher des Unternehmens gegenüber der Presseagentur ČTK am Mittwoch. Insgesamt wird die geplante Erweiterung des Ladenetzes 183 Millionen Kronen (7,2 Millionen Euro) kosten. Davon stammen knapp 105 Millionen Kronen (4,1 Millionen Euro) aus Fördergeldern.

Insgesamt gibt es in Tschechien derzeit 131 öffentliche Ladestationen, davon werden 44 von E.ON betrieben. Die Nachfrage nach Elektroautos steigt hierzulande jedoch massiv. In diesem Jahr wurden bisher 22 Prozent mehr Fahrzeuge angemeldet als in den Vorjahren. Ihre Zahl liegt derzeit bei 649.