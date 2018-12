Entwurf zum Staatshaushalt 2019 vor endgültiger Bewilligung

Im Abgeordnetenhaus in Prag soll am Mittwoch der Entwurf zum Staatshaushalt des Jahres 2019 verabschiedet werden. In mehreren Teilabstimmungen entscheiden die Abgeordneten über etwa 100 Änderungsvorschläge zur Umverteilung von Geldern innerhalb des Haushalts. Es wird jedoch erwartet, dass das Unterhaus des Parlaments den Haushaltsentwurf in dritter Lesung endgültig bewilligt.

Der Haushaltsentwurf sieht vor, dass der Staat im nächsten Jahr mit einem Defizit von bis zu 40 Milliarden Kronen (1,55 Milliarden Euro) wirtschaften kann.