Ein wahrscheinlich einem privaten Züchter entlaufener Puma ist in der Gegend von Jindřichův Hradec / Neuhaus in Südböhmen gesichtet worden. Die große Raubkatze sei seit April bereits mehrfach gesehen, aber erst jetzt gemeldet worden, teilte die Polizei mit.

Die Menschen in der Gegend wurden vor Wanderungen und Aufenthalten in der Natur gewarnt. Der Puma greife zwar eigentlich Menschen nicht direkt an, doch sei sein Verhalten nicht vorhersehbar, hieß es.