Energy Globe Award für App nesnezeno.cz

Eine App gegen Essensverschwendung ist Gesamtsieger beim Energy Globe Award in Tschechien. Dank der Smartphone-App nesnezeno.cz werden in Restaurants übriggebliebene Gerichte an weitere Kunden vermittelt. Momentan sind in Tschechien 270 Restaurants und 50.000 App-Nutzer im Netzwerk registriert.

Den Sieger bestimmte die Öffentlichkeit in einer Online-Umfrage. Am Wettbewerb nahmen insgesamt 273 Projekte teil. Weitere Preise gingen zum Beispiel an die Stadt Vsetín (Kategorie Gemeinde), einen Kindergarten in Sedlejov auf der Böhmisch-Mährischen Höhe (Kategorie Bau) sowie an das Instititut für Zirkuläre Wirtschaft in Brno / Brünn (Kategorie Firma).