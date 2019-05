Energieriese ČEZ plant Rückzug aus Auslandsgeschäften

Der größte tschechische Energieversorger ČEZ plant mittelfristig den Verkauf zahlreicher Projekte im Ausland. Dies bestätigte der Chef des teilstaatlichen Konzerns, Daniel Beneš, gegenüber der Tageszeitung Hospodářské noviny. Konkret will das Unternehmen Projekte in Bulgarien, Rumänien und der Türkei abwerfen. Damit wolle man finanzielle Reserven für einen Ausbau der Stromnetze und der Atomkraftwerke in Tschechien schaffen, so Beneš in dem Gespräch.

Bisher habe er noch nichts von entsprechenden Plänen gewusst, kommentierte Premier Andrej Babis das Vorhaben von ČEZ. Er gehöre aber schon lange zu den Kritikern der massiven Auslands-Expansion des Unternehmens, so der Ano-Politiker. ČEZ war vor allem wegen eines missglückten Kraftwerk-Projekts in der Türkei in die Schlagzeilen geraten.