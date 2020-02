Energie in Tschechien: Stromverbrauch stagnierte, Gasverbrauch gestiegen

Der Stromverbrauch in Tschechien ist 2019 im Vergleich zum Vorjahr in etwa gleichgeblieben. Er lag landesweit bei 73,9 Terawattstunden, also nahezu 74 Billionen Wattstunden. Demgegenüber ist der Gasverbrauch um 4,7 Prozent auf 8,56 Milliarden Kubikmeter gestiegen. Gesunken ist hingegen die Stromerzeugung. Sie ist um eine Billion Wattstunden auf 87 Terawattstunden zurückgegangen. Diese vorläufigen Daten der Energieregulierungsbehörde (ERÚ) hat die Nachrichtenagentur ČTK am Dienstag veröffentlicht.

Im Laufe des Jahres sei beim Stromverbrauch zuletzt sogar eine rückläufige Tendenz registriert worden. Nachdem der Verbrauch im zweiten und dritten Quartal im Jahresvergleich gestiegen ist, wurde im vierten Quartal ein Rückgang um 1,7 Prozent festgestellt, meldete ČTK.