Elton John zu Abschiedskonzert in Prag

Am Dienstag will sich die britische Pop-Legende Elton John in der Prager O2-Arena von seinen tschechischen Fans verabschieden. Das Konzert in der tschechischen Hauptstadt ist Teil der umfangreichen Abschiedstournee des 72-Jährigen unter dem Titel „Farewell Yellow Brick Road“. Insgesamt läuft die Konzertreihe noch bis Ende 2020.

Elton John wurde vor allem durch sein exzentrisches Auftreten und seine romantischen Balladen bekannt. In der Tschechoslowakei trat der Brite erstmals 1984 auf, also gut fünf Jahre vor der Wende von 1989. Zum ersten Mal in Prag war John jedoch bereits 1983 als Besitzer des südenglischen Fußball-Klubs Watford.