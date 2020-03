Elefantenbaby im Prager Zoo geboren

Auch in der Corona-Krise gilt: Das Leben geht weiter. Oder aber es kommt neues hinzu, wie im Prager Zoo. Dort wurde am Freitagmorgen ein Elefantenbaby geboren. Die Elefantenkuh Tamara und ihr Junges sind wohlauf, teilte Zoodirektor Miroslav Bobek mit. Das Geschlecht des Neugeborenen sei indes noch nicht bekannt, informierte Bobek via Twitter.

Der Tierpark im Prager Stadtteil Troja erwartet in den nächsten Tagen noch eine Geburt eines Dickhäuters, denn auch die Elefantendame Janita ist trächtig. Der Vater des Neugeborenen vom Freitag und des erwarteten Babys ist der Bulle Ankhor. Im Prager Zoo werden Elefanten seit dem Jahr 1933 gezüchtet.