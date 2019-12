Elbe-Staustufe: Umweltministerium bricht neue Überprüfung ab

Es wird vorerst kein neues Gutachten zum Ausbau einer Elbe-Staustufe in Děčín / Tetschen geben. Das Umweltministerium hat eine entsprechende Überprüfung abgebrochen, wie am Montag bekannt wurde. Laut dem Ressort haben die zuständigen Behörden nicht alle nötigen Dokumente eingereicht. Das Ministerium schloss jedoch nicht aus, sich in Zukunft erneut mit der Umweltverträglichkeit des Projektes zu befassen.

In dem Gutachten sollte beurteilt werden, ob Maßnahmen zur Kompensation negativer Auswirkungen des Baus auf die Umwelt möglich sind. Der Bau der Elbe-Staustufe ist eine der Prioritäten des Kabinetts von Premier Andrej Babiš (Partei Ano). Dieses hat sich aber zu ökologischen Maßnahmen verpflichtet.