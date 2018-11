Eklat um Blumenniederlegung von Premier Babiš und Präsident Zeman

Die Blumenniederlegungen von Premier Andrej Babiš und Staatspräsident Miloš Zeman in der Straße Národní třída in Prag zum Gedenken an den Beginn der Samtenen Revolution sind in einem Eklat geendet. Der umstrittene Regierungschef war bereits kurz nach Mitternacht an den Ort gekommen, an dem am 17.November 1989 Studentenproteste von der kommunistischen Miliz brutal niedergeknüppelt wurden. Unbekannte warfen den Strauß, den Babiš niedergelegt hatte, einige Stunden später in einen Papierkorb. Die Polizei stellte das Gebinde sicher und ermittelt wegen Sachbeschädigung. Auch die Blumen von Präsident Zeman sowie vom Vize-Abgeordnetenhauschef Tomio Okamura von der Rechtsaußenpartei SPD wurden in einem Abfalleimer wiedergefunden.

Andrej Babiš steht derzeit erneut in der Kritik. Ihm wird vorgeworfen, er habe seinen Sohn auf die Halbinsel Krim entführen lassen, um zu verhindern, dass dieser im Fall um das Luxusressort „Storchennest“ aussagt. Außerdem war der tschechische Regierungschef laut der slowakischen Stasi-Unterlagenbehörde wissentlich Mitarbeiter des kommunistischen Geheimdienstes StB.