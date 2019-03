Bei der Mehrkampf-WM im kanadischen Calgary hat Eisschnelllauf-Star Martina Sábliková einen neuen Weltrekord auf 3000 Meter aufgestellt. Das tschechische Multitalent kam mit einer Zeit von 3:53,31 ins Ziel und damit drei Hundertstel vor der Lokalmatadorin Cindy Klassen.

In der Gesamtwertung ist die dreifache Olympiasiegerin Sábliková in Calgary bisher auf Platz zwei hinter der Titelverteidigerin Miho Takagi. Bei den übrigen Rennen am Sonntag will Sábliková eine Medaille perfekt machen.