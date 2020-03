Eisschnelllauf: Sáblíbková dominiert zum 13. Mal den Langstrecken-Weltcup

Eisschnellläuferin Martina Sáblíková hat zum 13. Mal in ihrer Karriere die Wertung im Langstrecken-Weltcup für sich entschieden. Beim Weltcupfinale im niederländischen Heerenveen reichte der Tschechin dafür ein vierter Rang im Rennen über 3000 Meter.

Sáblíková hat in dieser Saison im Weltcup zwei Langstrecken-Rennen gewonnen, zweimal belegte die den zweiten Platz und zweimal den vierten. In den zurückliegenden 14 Jahren beendete sie nur im vergangenen Jahr die Langstrecken-Wertung nicht an erster Stelle.