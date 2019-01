Eiskunstlauf: Tschechin Březinová wird Zehnte im Wettbewerb der Damen

Die tschechische Eiskunstläuferin Eliška Březinová wurde bei der Europameisterschaft in Minsk Zehnte im Wettbewerb der Damen. Nach dem Kurzprogramm lag die 22-Jährige auf dem 12. Rang, in der freien Kür verbesserte sie sich am Freitag aber noch um zwei Plätze. Březinová ist damit nach 24 Jahren die erste Tschechin, die wieder in den Top 10 landete. Zuletzt war dies Kateřina Beránková im Jahr 1995 gelungen. Mit der Benotung von 110,92 Punkten erzielte Březinová ihr bestes Saisonergebnis.

Der Titel ging an die Russin Sofia Samodurowa. Sie bezwang auch ihre Landsfrau und Olympiasiegerin Alina Sagitowa, die bei ihrer Kür patzte.