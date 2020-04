Eishockeyklub Rytíři Kladno will Stadion virtuell ausverkaufen und bei der Pandemie helfen

Der Eishockeyklub Rytíři Kladno versucht sein Stadion virtuell ausverkaufen und Menschen helfen, die im Kampf gegen das Coronavirus in vorderster Front im Einsatz sind. Die Fans können sich beim Kartenkauf für eine der fünf Möglichkeiten entscheiden. Mit ihrem Ticket können sie helfen entweder den Seniorenheimen, dem integrierten Rettungssystem der Stadt, den Verkäufern in der Kaufland-Filiale in Kladno, den Busfahrern der Stadt oder den Postangestellten, die in Kladno arbeiten. Dies teilte der Sprecher des Eishockeyklubs, Lukáš Jůdl, am Freitag mit.

Der Klub, der der tschechischen Eishockeylegende Jaromír Jágr gehört, stieg nach einem Jahr in der Eishockeyextraliga in die erste Liga ab.