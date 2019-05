Eishockey-WM: Tschechien nach 5:1 über Deutschland im Halbfinale

Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Slowakei hat die tschechische Nationalmannschaft das Halbfinale erreicht. In einem lange ausgeglichenen Viertelfinalmatch bezwangen die Schützlinge von Trainer Miloš Říha am Donnerstag das Team aus Deutschland mit 5:1. Die Entscheidung fiel erst im dritten Drittel, das die tschechische Mannschaft mit 4:0 gewann. Das Siegtor schoss Kapitän Jakub Voráček nach einem schnellen Konter in der 45. Minute.

In der Vorschlussrunde trifft Tschechien am Samstag auf Kanada. In der anderen Halbfinalpaarung stehen sich Russland und Finnland gegenüber.