Bei der Eishockey-WM in Bratislava hat das Team Tschechiens am Freitagabend das Team Italiens mit 8:0 besiegt. Damit hat sich die tschechische Nationalmannschaft dem Viertelfinale genähert. Am Sonntag treffen die Tschechen auf das Team Österreichs.

Michael Frolík hat im Spiel gegen Italien vier Punkte verzeichnet und ist mit insgesamt zehn Punkten der produktivste Spieler der WM.