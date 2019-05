Eishockey-WM 2024 findet in Tschechien statt

Die Eishockey-Weltmeisterschaft im Jahr 2024 wird in Tschechien ausgetragen. Die beiden Spielorte werden Prag und Ostrava / Ostrau sein. Diese Entscheidung wurde auf dem Kongress des Eishockey-Weltverbandes (IIHF) am Freitag in Bratislava bestätigt.

Die Tschechische Republik wird damit nach neun Jahren wieder ein WM-Turnier ausrichten. Zuletzt fand hier das Championat im Jahr 2015 statt, wo ebenfalls in Prag und Ostrau gespielt wurde. Bei den Titelkämpfen vor vier Jahren wurde zudem der bisherige WM-Zuschauerrekord aufgestellt: 741.690 Besucher kamen damals zum Turnier.