Eishockey: Weltmeisterschaft im Jahr 2024 soll in Tschechien stattfinden

Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2024 wird aller Voraussicht nach in Tschechien stattfinden. Ein Jahr zuvor wird sie in Russland ausgetragen, im Jahr 2025 ist Schweden der Gastgeber. Darauf haben sich am Donnerstag die Vertreter der einzelnen Landesverbände bei einer Sitzung der internationalen Eishockey-Föderation (IIHF) in Malta verständigt.

Offiziell soll die Entscheidung aber erst im kommenden Jahr bei der WM in der Slowakei bekanntgemacht werden. Die Tschechische Republik war zuletzt 2015 Ausrichter der Weltmeisterschaft gewesen.