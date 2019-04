Eishockey: Voráček nimmt an der WM teil

Der tschechische Stürmer Jakub Voráček wird im Mai an der Eishockey-WM in der Slowakei teilnehmen. Dies bestätigte der Spieler der Philadelphia Flyers beim Treffen mit den Journalisten. Der NHL-Klub gab es via Twitter bekannt. Der tschechische Nationaltrainer Miloš Říha rechnet auch mit Voráčeks Mitspieler, der Verteidiger der Philadelphia Flyer Radko Gudas. Er wartet jedoch auf einer offizielle Bestätigung der Teilnahme der beiden Spieler. Am kommenden Montag sollen sich die Stürmer Filip Chytil, der bei den New York Rangers unter Vertrag ist, und Pavel Zacha von den New Jersey Devils der tschechischen Nationalmannschaft anschließen.

Der 29-jährige Voráček nahm schon an fünf Weltmeisterschaften teil, in den Jahren 2015 und 2017 war er Kapitän der Nationalmannschaft. 2010 gewann er mit dem Team den WM-Titel, 2013 holte er die Bronzemedaille. In dieser Saison hat der bestbezahlte tschechische NHL-Spieler in 78 Spielern 20 Tore geschossen und hat 46 Assists auf dem Konto.