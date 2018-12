Die tschechische Eishockey-Nachwuchsauswahl hat bei der U20-WM in Vancouver ihr zweites Gruppenspiel verloren. Am Freitag unterlag sie der russischen Mannschaft mit 1.2. Die Tschechen kassierten beide Gegentore bei eigener Überzahl, was Trainer Václav Varada sehr missfiel. In der Gruppe A liegt Tschechien mit zwei Punkten vorerst auf dem dritten Platz.

In ihrem nächsten Gruppenspiel treffen die Tschechen am Samstagabend (Ortszeit) auf Gastgeber Kanada, der zu den WM-Favoriten zählt.