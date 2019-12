Tschechien war dem Team aus Schweden im letzten Spiel des Channel One Cups mit 1:3 unterlegen. Damit verspielten die Tschechen die letzte Hoffnung auf einen ersten Platz in dem Turnier. Bei einer Niederlage Russlands gegen Finnland wäre höchstens noch Bronze möglich.

Der Channel One Cup gehört zur sogenannten Euro Hockey Tour, der inoffiziellen Eishockey-Europameisterschaft. Die Tschechen starteten zwar erfolgreich in das Turnier, patzten jedoch im entscheidenden Spiel gegen Russland am Samstag.