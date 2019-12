Eishockey: Tschechien unterliegt Russland bei Channel One Cup

Die tschechische Eishockey-Nationalmannschaft unterlag bei dem Channel One Cup am Samstag in Moskau dem Gastgeberteam Russland mit 3:4. Die Russen hatten im Penalty-Schießen das bessere Ende.

Der Channel One Cup gehört zur sogenannten Euro Hockey Tour, der inoffiziellen Eishockey-Europameisterschaft. Die Tschechen werden in ihrem letzten Duell im Rahmen der zweiten Serie der Euro Hockey Tour am Sonntag auf Schweden treffen. Dank den vorherigen Siegen haben die Schützlinge von Trainer Miloš Říha immer noch Chance auf Turniersieg.