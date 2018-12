Eishockey: Tschechien startet mit Sieg in Channel One Cup

Die tschechischen Eishockey-Spieler sind mit einem Sieg in den Channel One Cup gestartet. Am Donnerstag gewann das Nationalteam mit 4:3 nach Penaltyschießen in Tampere gegen Finnland. Den entscheidenden Treffer im Shootout erzielte Stürmer Dominik Kubalík.

Der Channel One Cup ist ein Eishockeyturnier, das größtenteils in Russland ausgetragen wird. Es gehört zur sogenannten Euro Hockey Tour, der inoffiziellen Eishockey-Europameisterschaft. Um den Titel streiten sich neben Tschechien und Finnland noch Russland und Schweden.